Саміт Кримської платформи буде серйозним кроком до деокупації півострова - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що створення Кримської платформи буде серйозним кроком уперед у напрямку деокупації півострова, оскільки в ході установчого саміту буде створено постійно діючий офіс і обговорено безпекові ініціативи у Чорноморсько-Азовському регіоні.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з нагоди другої річниці на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава держави зауважив, що участь у саміті Кримської платформи справді створює серйозний ризик ускладнення відносин з Російською Федерацією, яка «дуже тяжко реагує і сприймає Кримську платформу». Водночас він відзначив, що для нас дуже важливо, щоб через 7 років війни і незаконної анексії українського півострова нарешті з’явився серйозний майданчик з деокупації Криму.

«Це (буде) не просто саміт, де ми декларативно щось підпишемо, там розглядатимуться кроки з деокупації. По-друге, ми нарешті відкриємо постійно діючий офіс Кримської платформи. Це будуть професійні люди – від юристів до економістів, фахівців гуманітарного напрямку, які щоденно займатимуться питаннями окупованого Криму і питаннями людей, які мають отримувати і гуманітарну допомогу, зокрема і тих, хто знаходиться у в’язницях як Криму, так і РФ. Це дуже серйозний крок уперед», - сказав Зеленський.

Він поінформував, що хоче подати важливі для Криму, кримських татар та для багатьох кримчан закони, і висловив сподівання, що Верховна Рада встигне ухвалити їх до саміту Кримської платформи. «Окрім цього, є ініціативи, пов’язані з безпековою ситуацією в Чорноморському і Азовському регіоні. Ці питання також будуть розглядатися на засіданнях Кримської платформи», - зазначив Президент.

Стосовно країн, які візьмуть участь у саміті Кримської платформи, та рівня представництва, Зеленський повідомив, що про це можна буде довідатися, коли оприлюднять програму святкування 30-річчя Незалежності України.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.