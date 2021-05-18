Фільм Сеітаблаєва «Чужа молитва» виклали в інтернет

До Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Держкіно виклало в інтернет стрічку Ахтема Сеітаблаєва «Чужа молитва».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«Фільм «Чужа молитва» - історична драма режисера Ахтема Сеітаблаєва, створена за підтримки Держкіно. Фільмування стрічки відбувалося в Україні, Грузії та Ізраїлі. Офіційним саундтреком до картини стала пісня у виконанні Джамали «1944», яка принесла Україні перемогу на Євробаченні-2016. Фільм розповідає історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка під час Другої світової війни двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт: спершу - від нацистів, видаючи їх за кримських татар, вдруге - від військ НКВС, що здійснювали депортацію кримських татар у травні 1944 року, довівши, що ці діти є євреями», - нагадали у пресслужбі.

Ролі у фільмі виконали Лілія Яценко, Андріан Звікер, Веніамін Прибура, Шмуель Ацмон-Вірцер, Ахтем Сеітаблаєв.

Режисер - Ахтем Сеітаблаєв. Сценарист - Микола Рибалка. Оператор-постановник - Андрій Лисецький. Художник-постановник - Шевкет Сейдаметов. Продюсери - Іванна Дядюра, Теона Мазмішвілі, Саша Клейн.

Картину створено кінокомпанією «Ідас Філм». Проєкт фільму «Чужа молитва» став одним із переможців Сьомого конкурсного відбору Держкіно. Загальна вартість виробництва стрічки склала 31 млн 444 тис. грн, з яких 10 млн грн – державна фінансова підтримка.