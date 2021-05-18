Біля столичної мерії підняли кримськотатарський прапор

На флагштоку біля будівлі столичної мерії підняли кримськотатарський прапор як символ єднання та підтримки кримськотатарського народу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба мера Києва.

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх українців вшанувати пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. 77 років тому в цей день радянська влада розпочала виселення татар з Криму до Середньої Азії та Уралу. І протягом кількох днів 200 тисяч кримських татар, з мінімальними речами, які їм дозволили взяти, під дулами автоматів покинули свої оселі. Дорогою до заслання та протягом року знищили 30 тисяч людей. Спогади про цей злочин радянська влада довго намагалася приховати. Але люди передавали свої трагічні історії з покоління в покоління. І правду дізнався весь світ. Ми шануємо пам`ять невинних жертв тоталітаризму. І завжди повинні пам'ятати, що там, де найвища цінність - людина і її права та свободи, не стається таких трагедій. Бо і сьогодні кримським татарам доводиться боротися за своє право жити на рідній землі, на яку прийшли тепер послідовники тієї радянської тоталітарної системи», - підкреслив Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року "Про визнання геноциду кримськотатарського народу" визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відтоді щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). За офіційними даними, тоді було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.