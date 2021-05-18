Посольство США засуджує заборону окупантів на зібрання в Криму у роковини депортації

Посольство Сполучених Штатів у роковини депортації кримськотатарського народу 1944 року засуджує обмеження нинішньою окупаційною владою свободи зібрань у Криму.

Про це заявив перший секретар посольства США в Україні Майкл Крідлер у відеозверненні, опублікованому посольством США у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Згадуючи цю трагічну подію, ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму, яка продовжує обмежувати свободу слова, мирних зібрань та об’єднань, забороняючи збори у дні відзначення роковин”, - сказав Крідлер.

Американський дипломат акцентував, що з 2014 року окупаційна влада розгорнула кампанію насильства, залякування й тортур стосовно всіх, хто виступає проти окупації, включаючи представників етнічних і релігійних меншин.

У посольстві наголосили і на підтримці жертв окупаційної влади.

“Ми з вами сьогодні і щодня. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію території України. Крим - це Україна!” – наголосив перший секретар.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії) було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.

Депортація була одним із засобів «детатаризації» Криму. Іншими засобами були знищення культурних та історичних пам’яток, заміна історичних назв місцевостей новими на зразок «Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск» тощо. До Криму заселялися вихідці з Росії та інших республік. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилася майже в 10 разів.