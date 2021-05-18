Україна робить усе для повернення Криму - Зеленський

Україна робить усе для повернення Криму - заявляє Президент Володимир Зеленський.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"77 років тому все кримськотатарське населення було депортоване з Криму. Через це вони втратили ~50% людей. 7 років тому #Крим був окупований Росією. Україна робить усе, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували #КримськаПлатформа", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Фото: ОП