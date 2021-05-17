П'ять років колонії суворого режиму: суд у РФ залишив без змін вирок Приходьку

Російський апеляційний суд залишив чинним вирок - п'ять років колонії суворого режиму - українському активісту, кримчанину Олегу Приходьку.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Апеляційний військовий суд розглянув апеляційні скарги, ініційовані як стороною захисту, так і державним обвинувачем. Суддя Сергій Винник вирішив, що вирок, винесений Південним окружним військовим судом, у вигляді 5 років позбавлення волі - справедливий", - йдеться у повідомленні.

Як розповів адвокат Назім Шейхмамбетов, який брав участь у засіданні по відеоконференцзв'язку з "Кримського гарнізонного військового суду", разом із захистом, який наполягав на невинуватості Приходька, в апеляційному суді виступила сторона обвинувачення, яка спочатку просила для активіста 11 років позбавлення волі.

Апеляційний суд не врахував думку жодної із сторін, залишивши попередній вирок чинним.

Раніше сторона захисту повідомляла, що займається збором документів для подання скарги до Європейського суду з прав людини. Тепер після розгляду "справи" в російському апеляційному суді, адвокат Приходько може звертатися з апеляцією до ЄСПЛ.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2019 року в окупованому Криму силовики затримали Олега Приходька, залишивши його на всю ніч у будівлі ФСБ, після чого повезли на обшук в його гараж, де "виявили" вибухівку.

Приходька заарештували і висунули обвинувачення у підготовці до терористичного акту і незаконного виготовлення вибухових речовин. Пізніше до нього додалися "незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин чи вибухівки" і планування вибуху в будівлі генконсульства Росії у Львові.

3 березня 2021 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону суддя Олексій Магомадов засудив Приходька до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком за ґратами, а також до штрафу в розмірі 110 тис рублів ($ 1,5 тис.).

16 квітня 2021 року сторона обвинувачення подала апеляцію на рішення Південного окружного військового суду м. Ростов-на-Дону з метою збільшення Олегу Приходьку терміну позбавлення волі з 5-ти років до 11-ти.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.