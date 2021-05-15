Громадянського журналіста в Криму оштрафували у «справі про неінформування»

«Суд» в окупованому Криму визнав винним громадянського журналіста Айдера Кадирова в неінформуванні та призначив йому штраф у розмірі 30 тисяч рублів (11,2 тис. грн).

Про це повідомляє у Фейсбуці «Кримська солідарність», передає Укрінформ.

«Суддя Нижньогірського районного суду Марина Бриндя визнала кореспондента «Кримської солідарності» і «Граней.ру» Айдера Кадирова винним у справі про «неінформування» і призначила йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 тисяч рублів», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що сторона обвинувачення представила як основний доказ вини Кадирова його явку з повинною. Однак, за словами підсудного, він писав її під тиском працівників ФСБ, які не пускали до нього захисника і катували голодом, знаючи, що в нього цукровий діабет.

За словами Айдера Кадирова, він не вважає себе винним і має намір подавати апеляційну скаргу на це рішення. Він не розуміє висунутих йому обвинувачень, оскільки листування здійснювалося ще у 2015 році - за рік до запровадження статті в КК РФ, за якою його обвинувачують.

Як повідомлялося, ФСБ обвинуватила Айдера Кадирова в неінформуванні щодо Уміджона Дададжонова, з яким активіст спілкувався через соціальну мережу і який, на думку спецслужб, брав участь у бойових діях в Іраку.

12 травня відбулося засідання, на якому Айдер Кадиров виступив з останньою промовою. Сторона обвинувачення попросила для нього штраф у розмірі 25 тис. рублів.

31 серпня 2020 року після обшуків у помешканнях кримських татар були затримані кореспондент і стример «Кримської солідарності» Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Ридван Умеров, співробітник МНС Айдер Аблякімов з Судака і будівельник Енвер Топчі із Совєтського району. Силовики доставили їх до будівлі УФСБ в Сімферополі та кілька годин не допускали адвокатів. Згодом стало відомо, що проти них порушили кримінальні справи.

Фото: Кримська солідарність