Українські прикордонники виявили в районі Чорноморська ракетний корвет РФ

Військовослужбовці морської охорони Державної прикордонної служби України у середу, 12 травня, виявили перебування неподалік міста Чорноморськ Одеської області російського ракетного корвета «Павло Державін».

Про це керівник пресслужби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк повідомила кореспонденту Укрінформу.

"Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного поста в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета Чорноморського флоту РФ «Павло Державін» на відстані 19 миль на схід від міста Чорноморськ Одеської області", - зазначила Гуменюк.

За її даними, після виявлення невідомого об'єкта прикордонники за допомогою радіолокатора берегового прикордонного поста опитали його по радіоканалу і отримали відповідь, що це «Бугіль 363».

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"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 - ракетного корвета "Павло Державін", - сказала керівник пресслужби.

Російський корвет після виявлення радіолокатором вирушив у напрямку Кримського півострова.

У ДПСУ не виключають, що перебування біля узбережжя Чорноморська російського ракетного корвета могло бути пов'язано із тим, що він супроводжував фрегат Берегової охорони США Hamilton (WLC753), який надвечір 11 травня залишив Одесу.

Як повідомляв Укрінформ, американський фрегат Hamilton перед тим, як зайти до Одеси 10 травня, спільно із флагманом Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп'ятников» упродовж двох днів, 8-9 травня, проводили спільні навчання у Чорному морі. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди для навчань - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.