Сторожовик Берегової охорони США Hamilton після спільних навчань відбув з порту Одеси

Сторожовик Берегової охорони США USCGC HAMILTON надвечір 11 травня залишив Одеський морський порт.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

"Сьогодні, 11 травня, у відповідності з узгодженим попередньо графіком, патрульний катер HAMILTON, що входить до складу флоту Берегової охорони США, залишив акваторію Одеського порту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за годину до відходу корабля для американських моряків було влаштовано невеличкий концерт духової музики у виконанні оркестру Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України.

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Як повідомляв Укрінформ, перед тим, як зайти до Одеси, американський фрегат спільно із флагманом Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп'ятников» упродовж двох днів, 8-9 травня, проводили спільні навчання у Чорному морі. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди для навчань - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.

Нагадаємо, сторожовик HAMILTON перебував у Одеському порту 10-11 травня за програмою військово-морського співробітництва України і США.