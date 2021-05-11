Сторожовик Берегової охорони США Hamilton після спільних навчань відбув з порту Одеси
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.
"Сьогодні, 11 травня, у відповідності з узгодженим попередньо графіком, патрульний катер HAMILTON, що входить до складу флоту Берегової охорони США, залишив акваторію Одеського порту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за годину до відходу корабля для американських моряків було влаштовано невеличкий концерт духової музики у виконанні оркестру Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України.
Як повідомляв Укрінформ, перед тим, як зайти до Одеси, американський фрегат спільно із флагманом Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп'ятников» упродовж двох днів, 8-9 травня, проводили спільні навчання у Чорному морі. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди для навчань - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.
Нагадаємо, сторожовик HAMILTON перебував у Одеському порту 10-11 травня за програмою військово-морського співробітництва України і США.