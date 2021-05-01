Корабель Hamilton у Чорному морі став тестом і для світової спільноти, і для РФ – експерт

Американський корабель берегової охорони Hamilton, який вперше з 2008 року увійшов у Чорне море, став своєрідним тестом як для світової спільноти, так і для Росії, яка ще не вивела свої військові кораблі.

Як передає Укрінформ, таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Він відзначив, що Хемілтон — великий корабель класу фрегат водотоннажністю 4000 т, довжиною 150 м і екіпажем близько 200 осіб. Але він не є військовим кораблем, тому що берегова охорона США в мирний час виконує функції правоохоронного органу.

Як пояснив експерт, саме тому дія конвенції Монтрьо (прийнята в 1936 році, відновила суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли з Чорного в Середземне море) на нього не поширюється.

"Вони входять до складу Військово-морських сил США лише коли Штати перебувають в умовах війни. Тому конвенція Монтре на нього не поширюється, і він може перебувати більше, ніж 21 день", — повідомив Андрій Клименко.

На думку експерта, таким чином Сполучені Штати Америки "тестують реакцію і Туреччини, і міжнародних юристів, і Росії".

Він додав, що 2 травня 2014 року (коли в Одесі під час зіткнень прихильників Майдану і антимайдану загинули близько 50 осіб, більшість — під час пожежі в Будинку профспілок), у Чорному морі перебували два військові кораблі НАТО: "І росіяни не зважилися тоді йти на десантну операцію в напрямку Одеси".

Клименко також наголосив, що, хоча Україна і має шанси протистояти Росії на морі завдяки сильній береговій охороні, артилерії та морській піхоті, але відчуває певні труднощі з корабельним складом і авіацією. Тому необхідна підтримка НАТО і ЄС.

"Ми вже пару років говоримо нашим західним колегам про те, що потрібно вводити патрульний проєкт НАТО або ЄС із захисту судноплавства. Тим більше, що і НАТО, і ЄС мають досвід таких проєктів антипіратських дій в Червоному морі, в Аденській затоці — проти сомалійських піратів", — сказав експерт.

На його думку, відсутність противаги у вигляді кораблів НАТО надає Росії "вікно можливостей" для ескалації.

"Кожного дня, коли немає серйозних сильних кораблів чорноморських країн НАТО в Чорному морі — це вікно можливостей для російського десанту. Зараз там 10 десантних кораблів (РФ — ред.), це 10 батальйонно-тактичних груп, які вони можуть висадити на наше узбережжя", — резюмував Андрій Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня військово-морські сили РФ провели ракетні стрільби в акваторії Чорного моря біля тимчасово окупованого Криму. Зокрема, по цілі була випущена ракета «Вулкан», здатна нести ядерний заряд.

Фото: U.S. Sixth Fleet