До кримського татарина, якого «суд» відправив у психлікарню, не пускають незалежних фахівців

Російський апеляційний суд знову відмовив захисту кримськотатарського правозахисника Юнуса Машаріпова, якого утримують в установі для душевнохворих, у допуску до нього незалежних психіатрів.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Апеляційний суд не знайшов приводів для залучення незалежного фахівця в галузі психіатрії для ув'язненого Юнуса Машаріпова, який перебуває на примусовому лікуванні в лікувальній установі для душевнохворих. Раніше фахівці робили стосовно нього протилежні та сумнівні висновки», - повідомив адвокат Олексій Ладін.

За його словами, «справа» проти Машаріпова пройшла вже два повних кола й була відправлена на новий розгляд в апеляцію, однак у виклику судово-психіатричних експертів, рекомендованих захистом, знову було відмовлено.

«Після численних касацій, оскаржень і апеляцій суд знову відмовив у виклику судово-психіатричних експертів з боку захисту, незважаючи на те, що попередні дослідження стосовно нього мають відмінності в діагнозі та рекомендованому лікуванні», - повідомив адвокат.

Стороною захисту також була обгрунтована позиція щодо рішення суду першої інстанції. Зокрема, адвокат звернув увагу, що вибухові речовини, у зберіганні та збуті яких обвинувачують Машаріпова, були виявлені в якомусь схроні без його присутності.

«Крім того, розкриття схрону проходило без будь-яких саперних інструментів, що натякає на те, що ФСБ самі підклали туди бомбу», - вважає захисник.

При цьому, зазначив він, усі свідки з боку ФСБ, даючи свідчення про джерела обізнаності в суді, посилалися на державну таємницю.

Ладін також повідомив, що біологічні зразки його підзахисного Машаріпова були вилучені незаконним чином і апеляційний суд визнав цей факт, однак «наразі всі докази знову вважаються допустимими».

За словами адвоката, захист має намір знову оскаржити рішення суду стосовно Машаріпова, який нині перебуває на лікуванні в федеральній казенній установі в психіатричній лікарні у Волгоградській області.

Як повідомлялося, кримськотатарський правозахисник і активіст Юнус Машаріпов з 2014 року займався правозахисною діяльністю в Криму, повідомляючи про порушення прав дітей, інвалідів і пенсіонерів. У грудні 2017 року співробітники ФСБ у Криму провели допит про причини його частих поїздок на материкову Україну. 27 вересня 2017 року невідомі напали на активіста. Його побили, а потім доправили на допит до будівлі управління ФСБ в Ялті. Проти нього порушили кримінальну справу за обвинуваченням у виготовленні вибухових пристроїв, які, як стверджується в матеріалах справи, Машаріпов виготовив сам і перевіз їх на ділянку місцевості на Севастопольському шосе за 50 м від храму Святого Архистратига Михаїла Російської православної церкви, розташованого в селищі Ореанда в Ялті. Окупанти стверджують, що кримський татарин нібито планував підпалити ліс на території Ялти, щоб «дестабілізувати соціально-політичну обстановку в регіоні».

Машаріпову довелося обмовити себе через тортури електричним струмом. У свідченнях під тортурами він сказав, що був агентом СБУ і виконував її завдання. Ялтинський міський «суд» засудив його до 4 років колонії і штрафу в розмірі 110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 43 000 грн),.

У березні 2021 року касаційна інстанція в РФ прийняла рішення відправити «справу Машаріпова» на перегляд у «новому складі суддів».

Всього, за інформацією Кримської правозахисної групи, ФСБ РФ звинуватила «в підготовці диверсій і шпигунстві» 13 осіб, у числі яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присіч, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко і Юнус Машаріпов.

Фото: memohrc.org