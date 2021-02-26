Військову стратегію з деокупації презентують упродовж двох тижнів - Данілов

"Державна стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", яку затвердила Рада національної безпеки та оборони, складається з двох частин - військової і цивільної.

Як передає Укрінформ, про це повідомив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО очільник відомства Олексій Данілов.

"РНБО розглянула "Державну стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь". Це питання складається з двох частин. Перше питання розглядалося під час закритої частини. Перша частина, яка стосується військової складової, буде презентована протягом двох тижнів", - сказав він.

При цьому Данілов висловив подяку розвідникам, які "збирали інформацію на території окупованого Криму і представили документи, які сформували нам позицію".

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Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів від'єднати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Раніше у відеозверненні Президент Володимир Зеленський оголосив, що підписав указ про окремі заходи з деокупації та реінтеграції окупованого Росією Криму.