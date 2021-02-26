«Кримськотатарський батальйон»: окупантський «суд» прийняв свідчення про тиск ФСБ

В окупованому Криму Київський районний «суд» у ході засідання у «справі Меджита Аблямітова», обвинуваченого в участі у «кримськотатарському батальйоні», взяв до уваги його заяву про те, що на стадії слідства дав свідчення під тиском співробітників ФСБ.

Про це з посиланням на адвоката Айдера Азаматова у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«У ході допиту Меджит Аблямітов вказав, що на стадії слідства дав свідчення під тиском співробітників ФСБ, які, за його словами, вказували які свідчення давати», - розповів адвокат.

Він зазначив, що підзахисний заявив про те, що ніколи не брав в руки зброю, що у формуванні «Аскер», яке входило у батальйон імені Номана Челебіджихана, займався тільки господарсько-побутовими питаннями і у будь-яких військових діях і навчаннях участі не брав.

Захист клопотав, щоб показання, раніше дані Аблямітовим під тиском, були визнані неприпустимими.

Як зазначив Азаматов, «держобвинувач взяв це до уваги і заявив клопотання про те, щоб сьогоднішні свідчення Аблямітова, а також витяг з протоколу із запитом направили в управління ФСБ для проведення службової перевірки щодо трьох співробітників, які проводили допит на етапі слідства».

Крім того, адвокат повідомив, що згідно з показаннями свідків, які працювали разом з Меджитом до його затримання, у тому числі керівник фірми, охарактеризували Аблямітова «виключно з позитивного боку».

Керівник показав, що «навіть після розформування попередньої фірми, він покликав Меджита працювати з ним далі, бо знає його як сумлінну людину», - розповів захисник.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня 2020 року ФСБ затримала Меджита Аблямітова за обвинуваченням в участі в «українському націоналістичному батальйоні» і порушила проти нього кримінальну справу за ст. 208.2 КК РФ (участь у незаконному збройному формуванні). У ФСБ стверджують, що чоловік 2016 року виїхав на материкову частину України і вступив в батальйон імені Номана Челебіджихана.

В Україні дискусія про створення у системі правоохоронних органів України батальйону на честь відомого кримськотатарського політика і громадського діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не було створено. Проте, російські спецслужби переслідують кримчан за участь у цій організації. Правозахисники розглядають переслідування за участь у «батальйоні імені Номана Челебіджихана», як політично мотивовані.

У «справі батальйону Номана Челебіджихана» у Криму проходять шість осіб - Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Дилявер Гафаров, Наріман Межмедінов, Айдин Мамутов, Меджит Аблямітов.