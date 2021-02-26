У Криму «суд» почав новий розгляд справи колишнього політв'язня Бекірова

Підконтрольний окупантам «суд» у Криму розпочав новий розгляд кримінальної справи проти колишнього політв'язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Про це у Фейсбуці з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«У Центральному районному суді Сімферополя суддя Деменок почав розглядати по суті кримінальну справу стосовно Едема Бекірова», - повідомив адвокат.

За його словами, «суд» оголосив Бекірову обвинувальний висновок.

Ладін заявив, що вважає цей процес фальсифікацією: «З одного боку його звільняють за запитом ФСБ, а з другого - російська судова система намагається його засудити. З великою ймовірністю він буде засуджений на реальний термін позбавлення волі, а якщо спробує приїхати до Криму, його тут можуть посадити».

Сам Едем Бекіров називає відновлення проти нього «справи» незаконним.

«За час мого перебування на волі я п'ять разів був у лікарні, на операції, перехворів на коронавірус, а зараз - засідання суду з мого питання. Мене звільнили, розуміючи, що я на грані смерті. А тепер, коли я починаю боротися зі своїми хворобами, які посилилися в тюрмі, вони знову взялися за мене», - заявив Бекіров.

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Як повідомлялося, Едем Бекіров - інвалід першої групи без однієї ноги, який має тяжкі захворювання - був обвинувачений у тому, що перевіз і передав «секретному свідкові» сумку з 14 кг вибухівки. При цьому таксист, який перевозив його через адміністративну межу з Кримом, не підтвердив в інваліда на милицях наявності важкої сумки. Зате її начебто побачив» «секретний свідок».

Бекіров провів у СІЗО понад 1 рік і 8 місяців. Силовики затримали його на в'їзді у Крим 12 грудня 2018 року. На півострів він прямував, щоб відвідати свою матір та інших родичів перед плановою операцією на серці. Був звільнений 7 вересня 2019 року в результаті «великого обміну» між Україною і Росією.