Посол Чехії вручив Джемілєву медаль «За заслуги в дипломатії»

У четвер, 25 лютого, в Києві Надзвичайний і Повноважний Посол Чехії в Україні Радек Матула вручив лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву медаль «За заслуги в дипломатії».

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

«Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв нагороджений чеською медаллю «За заслуги в дипломатії», - йдеться в повідомленні.

Вручаючи нагороду, Матула наголосив, що підтримка кримських татар є невід'ємною частиною зовнішньої політики Чеської Республіки.

«Прийміть цю медаль на знак щирого захоплення і вдячності за все те, що ви робите від народу з центру Європи. Народу, який дуже поважає вас за ваші погляди», - сказав посол на церемонії в київському офісі Меджлісу кримськотатарського народу.

Джемілєв подякував дипломату, зазначивши, що ця нагорода свідчить про те, що «окупація Криму світом не забута».

«Ця нагорода - величезна підтримка, і це вкотре доводить те, що окупація Криму світом не забута і що рано чи пізно наша рідна земля буде звільнена. Більш того, я особливо пишаюся тим, що в числі двох з семи моїх судимостей звучало те, що я виступав проти окупації Чехословаччини», - сказав Джемілєв.

Читайте також: Шмигаль обговорив із Джемілєвим та Умєровим стратегію деокупації

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2020 року лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв був удостоєний нагороди міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека - медалі «За заслуги в дипломатії». Через пандемію COVID-19 і неможливість вручення нагороди лауреатам особисто міністром, медалі були передані нагородженим у закордонні дипломатичні установи.

Фото: RFE/RL