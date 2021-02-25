Столтенберг не виключає участі у саміті Кримської платформи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що серйозно розглядає можливість взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України та у саміті Кримської платформи у серпні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента України.

У телефонній розмові Президент Володимир Зеленський запросив Столтенберга взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті Кримської платформи у серпні цього року.

Генеральний секретар НАТО повідомив, що серйозно розглядає цю можливість.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа є новим консультативним та координаційним форматом, ініційованим Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму. Крім того, ініціатива має на меті відповідь новим викликам у сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму. Головна мета Кримської платформи полягає в досягненні деокупації Криму та поверненні його Україні.