Окупанти в Криму фактично заборонили говорити українською та кримськотатарською

Окупаційна «влада» Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа та навчальні заклади. Кримськотатарська мова проголошена однією з офіційних, реальних можливостей для її використання та розвитку на Кримському півострові немає.

Про це заявляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Окупаційна «влада» Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа, школи та інші навчальні заклади. Така ж ситуація з кримськотатарською мовою: маючи заяви та визначення окупаційної адміністрації про те, що вона є однією з офіційних мов, реальних можливостей використання мови та її розвитку на Кримському півострові немає», - йдеться у дописі.

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У Міжнародний день рідної мови, який відзначається 21 лютого, представництво Президента України в АРК нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні, на всій території, включаючи тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Водночас у представництві підкреслили, що «з перших днів тимчасової окупації російська окупаційна адміністрація порушувала право наших громадян користуватись рідною для них мовою, зокрема українською та кримськотатарською».

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У представництві також висловили упевненість, що «настане день, коли над Кримом знову майорітиме український прапор і говорити, слухати та дивитись українською, кримськотатарськими та іншими мовами знову буде можливо, без заборон та загроз життю».

Як повідомлялося, світова спільнота 21 лютого відзначає Міжнародний день рідної мови. Свято було встановлено у листопаді 1999 року на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності.