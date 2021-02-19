19 лютого, 10:00 - пресконференція на тему: «Становище державної та кримськотатарської мов на тимчасово окупованих територіях України»

Організатори: Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

Учасники: Тарас Кремінь - Уповноважений із захисту державної мови; Таміла Ташева - заступниця Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим; Ескендер Барієв - голова Кримськотатарського ресурсного центру, голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу; Андрій Щекун - координатор Крайової ради українців Криму (КРУК); Сергій Стуканов - керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу, співкоординатор руху «Простір свободи».

Коротко. З нагоди Міжнародного дня рідної мови Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь презентуватиме огляд щодо обмеження функціонування державної мови на тимчасово окупованих територіях України, підготовлений за участі Представництва Президента України в АР Крим, правозахисних та громадських організацій, що здійснюють моніторинг дотримання прав громадян на тимчасово окупованих територіях України.

Також Ескендер Барієв розповість про становище кримськотатарської мови в Автономній Республіці Крим.

Питання до спікерів можна надсилати на електронну адресу: zmi@mova-ombudsman.gov.ua

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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