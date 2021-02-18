Активіст розповів, як окупанти ділять землю у Криму

Через хаос у місцевому "самоврядуванні" в окупованому Криму скоро не буде й клаптика вільної землі.

Про це заявив 18 лютого в ефірі телеканалу "Дом" громадський активіст із Криму Едем Дудаков, передає Укрінформ.

Як приклад Дудаков навів ситуацію в Бахчисараї.

"Заходить інвестор, нібито відкривати якесь сільгосппідприємство. Бере найкращі землі в найкращих місцях. Місцеві жителі обурюються, їх різними способами заспокоюють. Потім входить туди ще додатковий засновник, це все ділиться — і під виглядом сільгосппідприємства з'являється дачне селище. Я б його дачним не назвав: там будуються вілли. По 50 соток землі", — стверджує активіст.

Аналогічна ситуація, за словами Дудакова, в Береговому, де навіть змінили межі населеного пункту для подальшого розподілу паїв сільськогосподарських земель.

"Люди голосують за те, щоб ось цю частину, яку отримали, власне, жителі цього Берегового, включили в межі населеного пункту. Збори проходять. Однак нагорі отримують наказ інший — тільки південна частина входить у населений пункт. А решта — північна частина — входить в сільгосппідприємство. Питається, для чого їй потрібно увійти в межі населеного пункту? Для того, щоб розділити на паї", — каже експерт.

Процеси, які відбуваються в Сімеїзі, Дудаков порівняв із часами депортації корінних жителів півострова. Він стверджує, що людям забороняють оформлювати на себе власність. Землю захопили "чиновники" та "особливий контингент".

За словами активіста, масових протестів через політику окупантів не відбувається, бо люди бояться арештів.

"Простим людям погрожують. Від більш відомих активістів часто відкуповуються ділянкою землі", — зазначив Дудаков.