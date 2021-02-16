Від початку анексії РФ потроїла кількість військових в Криму - командувач ВМС

Російська Федерація від початку анексії Криму за сім років в рази збільшила там кількість військових, техніки, та комплексних навчань як наступального, так і оборонного характеру.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

«Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість становить 58 одиниць, у тому числі носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр" – 13 одиниць. Нещодавно до бойового складу ЧФ було прийнято черговий малий ракетний корабель "Грайворон", який також є носієм крилатих ракет "Калібр". Таким чином, їхній сумарний ракетний залп становить близько 80 ракет», - повідомив командувач.

Крім того, за словами Неїжпапи, кількість бойових літаків в окупованому Криму збільшено в 3,5 раза, вертольотів – у 9 разів, кількість танків досягла близько 40 одиниць, кількість бойових броньованих машин збільшено в 6 разів, ракетних систем залпового вогню - в 6,5 раза, розгорнуто систему протиповітряної/протиракетної та протикорабельної оборони, а кількість військовослужбовців збільшена в 3 рази та перевищила 40 тис. осіб.

Командувач також відзначив, що зросла й кількість комплексних навчань російських військових.

«Навчання проводяться як наступального, так і оборонного характеру. Зростання кількості проведених заходів бойової підготовки, у порівнянні з попередніми роками, є суттєвим та проводиться з відпрацюванням дій у складі розвідувально-ударних/розвідувально-вогневих контурів. Таким чином РФ перетворила АР Крим у найпотужнішу військову базу», - зазначив Неїжпапа.

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Він також нагадав, що внаслідок анексії Україна втратила 11 кораблів та катерів, 10 суден забезпечення та 11 об'єктів інфраструктури, серед яких – судноремонтні заводи, майстерні й виробничі об’єднання України.