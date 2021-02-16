У Криму окупанти «зшили» 176 справ за небажання служити в армії РФ

У січні окупанти в Криму винесли 13 нових вироків за "ухилення" від служби в армії РФ.

Це найбільша кількість таких вироків за один місяць, повідомляє Укрінформ з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Зафіксовано також 13 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ).

Як зазначають правозахисники, два вироки були винесені в «Кіровському районному суді», 5 ​​- у «Ленінському районному суді Севастополя», по одному в «Гагарінському районному суді Сімферополя», «Бахчисарайському районному суді», в «Центральному районному суді Сімферополя», «Красноперекопському районному суді», «Радянському районному суді» і «Нижньогірському районному суді».

Всього на кінець січня КПГ зафіксувала 176 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в «суди» Криму. У 168 з них вже винесено вироки, ще 8 перебувають на стадії розгляду.

Як раніше відзначали правозахисники, примус жителів Криму до служби в збройних силах держави-окупанта, а також постійна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Четвертої Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.