Єнін – про окупацію Криму: Цей прецедент можуть використати в інших регіонах світу

Росія створила в Криму прецедент силової зміни кордонів, а тепер відпрацьовує на окупованому півострові можливості застосування своєї військової машини в інших регіонах світу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у виступі на форумі “Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дипломат зауважив, що ситуація в Криму і на Донбасі є яскравим прикладом політики російського ревізіонізму і свідченням критичного ослаблення сили норм та інститутів міжнародного права.

«За великим рахунком, ми стикнулися з першим силовим варіантом зміни кордонів після Другої світової війни. Сьогодні ми це спостерігали в Криму. Де цей прецедент буде використано завтра - ми можемо здогадуватися. Ми знаємо про амбіції не лише російської сторони щодо силової зміни кордонів. Я точно знаю, що ці питання надзвичайно хвилюють наших японських колег. Прецеденти беруться саме з Криму», - сказав Єнін.

Він додав, що особливо хвилює факт дедалі більшої мілітаризації окупованого півострова і навіть його можливої нуклеаризації.

«Це не просто якісне і кількісне посилення військового угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Це ще й збільшення операційних можливостей російської військової машини щодо їхніх можливих операцій у самих різних театрах військових дій. Йдеться про Перську затоку, про можливі окремі операції в регіонах Азії і Середземномор’ї», - застеріг заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ заявляв, що Російська Федерація використовує півострів як основну матеріально-технічну базу для військових операцій у Сирії, для активних військово-морських навчань та закриття морських районів, у тому числі виключної економічної зони України навколо окупованого Криму. Також на півострові є ознаки відновлення ядерних військових об'єктів.