Рада закликала світ засудити окупацію Криму та порушення прав людини

Парламент ухвалилив постанову про Звернення Верховної Ради до урядів та парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження тимчасової окупації Криму.

Відповідний проєкт постанови №4655 підтримали 314 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Постанова включає Звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу.

Як ідеться в пояснювальній записці, основними положеннями звернення є заклики щодо продовження політики невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, подальшої консолідації міжнародної взаємодії з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у рамках української політико-дипломатичної ініціативи «Кримська платформа».

У зверненні також ідеться про використання всіх можливих міжнародних політико-дипломатичних та санкційних механізмів щодо Російської Федерації з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією РФ проти України, а також усіх інших громадян України, яких Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Севастополя, та на території Російської Федерації.

Звернення також містить положення щодо протидії мілітаризації Кримського півострова, засудження порушення російською окупаційною владою основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях.

Постанова містить заклик вимагати від Російської Федерації припинення насильницького переміщення незаконно засуджених громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, у пенітенціарні установи, розташовані на території країни-агресора.

Очікується, що ухвалення постанови дозволить вкотре привернути увагу світової спільноти до комплексних проблем із захистом прав людини, пов’язаних із тимчасовою окупацією Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та продовжити посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних із тимчасовою окупацією Криму та Севастополя, що забезпечуватиме необхідні умови для відновлення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави, а також звільнення громадян України, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Севастополя та на території Російської Федерації.

Ухваленою постановою доручено Голові Верховної Ради невідкладно направити текст звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу.