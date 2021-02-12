Європарламент підтримав створення Кримської платформи

Європейський парламент підтримав заснування Кримської платформи і закликав високопосадовців Євросоюзу та держави-члени ЄС надати цій ініціативі всю необхідну підтримку.

Про це йдеться у резолюції Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС із Україною, передає Укрінформ.

«Європейський парламент підтверджує свій заклик щодо (створення) міжнародного формату переговорів для деокупації Кримського півострова за активної участі ЄС; закликає віце-президента Єврокомісії / Високого представника Євросоюзу та держави-члени ЄС надати усю необхідну підтримку у заснуванні міжнародної Кримської платформи, що забезпечуватиме координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України; вважає важливим залучити Меджліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до діяльності цієї платформи”, - зазначається у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа є новим консультативним та координаційним форматом, ініційованим Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму. Крім того, ініціатива має на меті відповідь новим викликам у сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму. Головна мета Кримської платформи полягає в досягненні деокупації Криму та поверненні його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.