У «справі 26 лютого» фігурують 27 кримських суддів-зрадників - прокурор АРК

Обвинуваченими й підозрюваними у так званій "справі 26 лютого" є 27 кримських суддів, які зрадили Україну та співпрацюють з окупаційною владою.

Як передає Укрінформ, про це у програмі "На самом деле: Крым" на телеканалі "Дом" повідомив керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

"Кримські судді, за якими українська прокуратура направила до суду обвинувальні висновки, - це конвеєр із одних і тих самих персонажів, більшість з яких постійно беруть участь у політиці переслідування кримчан. Ці люди проходять далеко не по одній кримінальній справі", - зазначив він.

За словами Поночовного, тільки у "справі 26 лютого" проходять 27 обвинувачених і підозрюваних так званих служителів Феміди, які зрадили Україну та співпрацюють з окупаційною владою в Криму.

При цьому, наголосив головний прокурор АР Крим та Севастополя, більшість інкримінованих злочинів не мають терміну давності.

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року напередодні окупації Криму російськими військовими перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. З настанням окупації почався процес над патріотами України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: "справу Чийгоза", в рамках якої заступник голови Меджлісу підозрювався в "організації масових заворушень" - та інших учасників процесу, обвинувачених в "участі в масових заворушеннях".