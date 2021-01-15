Прокуратура Криму повідомила про підозру ще двом учасникам «самооборони Севастополя»

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє про підозру двом учасникам «самооборони Севастополя» у створенні або участі в не передбачених законом збройних формуваннях.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли «службу» на незаконно створених блокпостах при в'їзді до м. Севастополя та м. Ялти», - йдеться в повідомленні.

За даними наглядового відомства, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Підозрювані оголошені в розшук.

Раніше прокурор АРК і Севастополя Ігор Поночовний повідомив, що ідентифіковано понад тисячу учасників «Самооборони Криму», які допомагали російській окупації півострова.

Правозахисники заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, велика частина з яких досі в Криму не розкрита.