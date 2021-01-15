Прокуратура Криму повідомила про підозру ще двом учасникам «самооборони Севастополя»

Прокуратура Криму повідомила про підозру ще двом учасникам «самооборони Севастополя»

Укрінформ
Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє про підозру двом учасникам «самооборони Севастополя» у створенні або участі в не передбачених законом збройних формуваннях.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли «службу» на незаконно створених блокпостах при в'їзді до м. Севастополя та м. Ялти», - йдеться в повідомленні.

За даними наглядового відомства, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Підозрювані оголошені в розшук.

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Раніше прокурор АРК і Севастополя Ігор Поночовний повідомив, що ідентифіковано понад тисячу учасників «Самооборони Криму», які допомагали російській окупації півострова.

Правозахисники заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, велика частина з яких досі в Криму не розкрита.

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