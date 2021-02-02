Справу кримського судді-зрадника передали до суду

Прокуратура АР Крим направила до суду обвинувачення у державній зраді судді, причетного до переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК, передає Укрінформ.

«Прокуратура АР Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього судді Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що цей суддя після окупації півострова у 2014 році, зрадивши присязі на вірність народу України, перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

«Обвинувачений сприяв становленню окупаційної влади РФ та брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України, не згодних з окупацією півострова. Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, зазначений «суддя» незаконно застосовував законодавство РФ, зокрема, ухвалив рішення про продовження строку тримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу», - уточнюється у повідомленні.

Санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі терміном 12 до 15 років.