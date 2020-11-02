Прокуратура АРК скерувала до суду справу ще одного судді-зрадника

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Слідством встановлено, що колишній суддя Київського районного суду м. Сімферополя АР Крим, після окупації півострова у 2014 році, зрадивши Присязі на вірність народу України, перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, обійнявши посаду "заступника голови "Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим", надаючи своїми діями допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі вважають, що обвинувачений сприяв становленню окупаційної влади РФ та брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України, незгодних з окупацією півострова.

Зокрема, зазначили в наглядовому відомстві, "суддя" здійснював розгляд клопотань окупаційних "слідчих" у так званій справі 26 лютого щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та виносив рішення про задоволення вказаних клопотань щодо одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.