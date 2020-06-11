Прокуратура АР Крим скерувала до суду справу судді-зрадника

Прокуратура скерувала до суду справу відносно колишнього судді, який перейшов на службу до окупаційних судових органів держави-окупанта.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього судді Апеляційного суду АР Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що громадянин України, будучи суддею Апеляційного суду АР Крим, після окупації півострова у 2014 році, зрадив присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта. Він брав безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, у складі незаконно створеного «Верховного суду Республіки Крим Російській Федерації» ухвалював «судові рішення» у справах за російським законодавством.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.