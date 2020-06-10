У Криму затримали п’ятьох осіб, ФСБ звинувачує їх у підготовці теракту

В анексованому Росією Криму затримали п'ятьох осіб, яких ФСБ звинувачує в підготовці теракту на ринку Сімферополя.

Про це заявляє Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

«Встановлено, що затримані (5 осіб - ред.) здійснювали підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі Інтернет ідеологію тероризму й екстремізму», - йдеться в повідомленні.

Також йдеться про те, що у затриманих нібито вилучили саморобні вибухові пристрої, боєприпаси, стрілецьку і холодну зброю, засоби зв'язку з інформацією про «злочини, що готуються». Заарештованих також звинувачують у зв'язках із «представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України».

Вирішується питання про порушення проти затриманих кримінальної справи за ознаками ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 КК Росії (підготовка до теракту, публічні заклики до терористичної діяльності). Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 20 років.

ФСБ заявляє, що зараз «проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення помічників затриманих для перевірки їх на можливу причетність до сприяння зазначеній протиправній діяльності». Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Усі п'ятеро затриманих названі «громадянами Російської Федерації». Однак із контексту не зрозуміло, чи дійсно це російські громадяни або кримські громадяни України, яким було нав'язано паспорт РФ після окупації півострова.