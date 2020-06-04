ФСБ планує слідчі дії з військовим, викраденим на адмінкордоні з Кримом - адвокат

Про це кореспонденту Укрінформу розповів адвокат Іслям Веліляєв.

«Євгена Добринського тримають у СІЗО-1 м. Сімферополя, він перебуває на карантині. Самопочуття його задовільне. Після завершення карантину, наступного тижня, його виведуть на слідчі дії, які проходитимуть у Сімферополі по вулиці Федотова», - повідомив адвокат Веліляєв.

Слідчі заходи будуть проходити в так званому Прикордонному управлінні ФСБ РФ по Криму, у відділі дізнань. Добринський повинен буде розповісти «як вийшло, що він опинився на території Росії».

Як зазначив адвокат, Добринський уже заявив, що в нього не було намірів переходити адміністративний кордон із Кримом і він не усвідомлював, що перебуває на не контрольованій Україною території.

За словами Веліляєва, захист має намір наполягати на тому, що з 2014 року і дотепер «немає чіткого поділу адмінкордону між Кримом і Херсонською областю». Крім того, зазначив він, у його підзахисного «не було наміру переходити на іншу сторону, він сприймав місце, де був затриманий, як контрольовану Україною територію».

«Що стосується відео, де його показують, що він підняв руки і, нібито, здається - ні, ніякої здачі не було. Він чітко розумів, що якщо побіжить - його розстріляють, тому підняв руки лише для того, щоб показати, що у нього в руках немає зброї і він не збирається стріляти», - пояснив захисник Добринського.

На запитання - чи був український військовослужбовець у стані алкогольного сп'яніння - адвокат відповів, що в нього взяли аналізи, і чи був у його організмі алкоголь, покаже експертиза.

«За словами самого Добринського, того дня у нього було звільнення, тобто він був не на службі, тому дозволив собі випити пива», - розповів адвокат.

Як повідомлялося, боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник у суботу вранці біля адмінкордону з окупованим Кримом. Недалеко від місця, де він, імовірно, пропав, виявили сліди боротьби.

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Через декілька днів у ФСБ РФ заявили, що українського військового було затримано, відносно нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». 3 червня так званий Київський районний суд узяв під арешт Добринського терміном на один місяць - до 1 липня.