Студентку херсонського вишу не випустили з Криму для складання сесії - ректор

Студентку Херсонського державного університету не випустили з Криму для складання сесії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці ректор Херсонського державного університету, депутат облради Олександр Співаковський.

«Нещодавно отримав повідомлення від студентки, яка проживає в Армянську, що її не пропустили на територію України на адміністративному кордоні. Потреба скласти сесію виявилась не достатньою підставою», - зазначив ректор.

Як підкреслив ректор, це неприпустиме обмеження прав, про яке треба казати на міжнародних майданчиках. Дитина, родина з Криму ризикують власною безпекою, коли приймають рішення про навчання в Україні. Проте, як зазначив Співаковський, виш готовий до таких викликів.

«Дозволяємо частині студентів, які опинилися в складних обставинах, віддалено навчатися у нас. Ми здатні забезпечити будь-які форми навчального процесу. Зараз це вимоги часу та обставин», - написав ректор.

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Він зазначив, що як ректор вишу в області, яка межує з анексованим Кримом, він приділяє серйозну увагу забезпеченню права кримчан на освіту. За ці роки ХДУ мав 605 відповідних звернень від кримчан, які бажали навчатися у Херсонському державному університеті, 67 вступили за цей час.

Співаковський зазначив, що розповів про цей факт під час зустрічі з представниками команди проєкту USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), де обговорювали співпрацю з освітнім Центром «Крим-Україна», що успішно працює в університеті.