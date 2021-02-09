Україна вимагає від Twitter закрити «офіційну» сторінку окупаційної влади РФ у Криму

Посольство України в США надіслало офіційне звернення до американської компанії Twitter з вимогою закрити офіційну сторінку представництва МЗС Росії в окупованому Криму як нелегітимного утворення.

Про це йдеться в повідомленні українського посольства на офіційній Facebook-сторінці, передає Укрінформ.

«Посольство України в США разом з Міністерством закордонних справ України та Генеральним консульством України в Сан-Франциско командно працюють над деактивацією сторінки у Twitter так званого «представництва МЗС РФ в АР Крим», - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що посол України в США Володимир Єльченко надіслав відповідного офіційного листа-звернення до керівництва компанії Twitter.

«Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатися як офіційні та легітимні»,- підкреслили в українському дипломатичному відомстві.

Як повідомлялося раніше, соціальна мережа Twitter позначила як «перевірений» акаунт так званого представництва МЗС Росії в окупованому Сімферополі. Дата створення сторінки позначена березнем 2015 року, однак до недавнього часу їй не було присвоєно офіційного статусу в соціальній мережі.