У Путіна є ще один «палац» - його знайшли в окупованому Криму

В окупованому Криму в південнобережному селищі Олива виявлена ​​ще одна резиденція Путіна, прихована від людей шестиметровим парканом і охоронною зоною протяжністю 1 км.

Про кримську резиденцію глави РФ розповідає Крим.Реалії, передає Укрінформ.

"Ще один "палац Путіна" знайшли в Криму, поряд з селищем Олива. Літня дача прихована за двома парканами. Перший - висотою в шість метрів, весь в камерах відеоспостереження", - повідомляє видання.

За його даними, Путін займає відразу дві державні дачі - 6-у і 8-у, які до окупації були в розпорядженні українського Державного управління справами.

За безпеку на території путінської резиденції відповідають Росгвардія і Федеральна служба охорони (ФСО). На території дач стоїть вежа-глушилка, яка не дає піднятися дронам.

"А приховувати є що: кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі і будується льодовий палац", - йдеться в повідомленні.

Сусідами Путіна по дачі є російський експрем'єр Дмитро Медведєв і глава ФСБ Олександр Бортніков.

У відеоматеріалі розповідається, що з радянських часів у селищі Олива розташовувалися держдачі №6, №8, №9 та №10, куди приїжджала відпочивати політична еліта.

Однак жителі селища і туристи не відчували тоді проблем з проходом до моря. Тепер ні до моря, ні до гір, що височіють над селищем, пройти не можна.

За словами місцевого жителя, "там сидять люди, які женуть всіх". Безпеку навколо території путінської дачі на пляжі забезпечують військові водолази.

Крім паркану висотою шість метрів, який закриває собою вид на Чорне море, навколо території держдач створена охоронна зона протяжністю 1 км - вона захоплює практично всю територію селища Олива, частину селища Кастрополь і пролягає аж до Фороса.

За словами місцевих жителів, звичайним громадянам, які володіють нерухомістю в селищі, не дають перереєструвати майно, в зв'язку з тим, що нерухомість і земля знаходяться в "охоронній зоні об'єктів, що охороняються". З цієї причини люди, які проживають в цьому південнобережному селищі, не можуть оформити продаж або спадок, в зв'язку з чим звертаються з позовом до ЄСПЛ.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 січня Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, опублікував розслідування про резиденцію Володимира Путіна під Геленджиком. За відомостями фонду, будівля площею 17 691 квадратний метр є найбільшим приватним житловим будинком у Росії. На прилеглій території є льодовий палац, церква, оранжерея, чайний будиночок і тунель з видом на море. Над основною будівлею розташована безпольотна зона, а вихід в море поруч з ним заборонений, зазначив ФБК.