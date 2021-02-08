Росія удвічі наростила військовий потенціал в окупованому Криму – розвідка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Українські фахівці фіксують десятки різних новобудов та модернізацій військового характеру, що проводить Росія в окупованому Криму. “Це все предмет для аналізу, для оцінки й відповідно формування доповіді. Ми постійно здійснюємо моніторинг військових аеродромів Російської Федерації, особливо тих, які розміщені біля нашої території. Також ми здійснюємо моніторинг ситуації в окупованому Криму, використовуючи в тому числі й безпілотні літальні апарати”, – цитує пресслужба представника ГУР МО України Вадима Скібіцького.
Інформація, отримана воєнною розвідкою України, використовується для формування доказової бази російської агресії проти України, зазначають у пресслужбі.
Як повідомляв Укрінформ, Росія збудувала в окупованому Криму базу зберігання на випадок війни та аеродром для бомбардувальників, здатних переносити ядерну зброю.