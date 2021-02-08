Росія удвічі наростила військовий потенціал в окупованому Криму – розвідка

Російська Федерація збільшила свій військовий потенціал у Криму в понад два рази - про це свідчать космічний моніторинг та інформація воєнної розвідки України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Українські фахівці фіксують десятки різних новобудов та модернізацій військового характеру, що проводить Росія в окупованому Криму. “Це все предмет для аналізу, для оцінки й відповідно формування доповіді. Ми постійно здійснюємо моніторинг військових аеродромів Російської Федерації, особливо тих, які розміщені біля нашої території. Також ми здійснюємо моніторинг ситуації в окупованому Криму, використовуючи в тому числі й безпілотні літальні апарати”, – цитує пресслужба представника ГУР МО України Вадима Скібіцького.

Інформація, отримана воєнною розвідкою України, використовується для формування доказової бази російської агресії проти України, зазначають у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Росія збудувала в окупованому Криму базу зберігання на випадок війни та аеродром для бомбардувальників, здатних переносити ядерну зброю.