Кулеба: Буде деокупація Криму – буде вода

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Абсолютно! Абсолютно жорсткі (позиції України – ред.). Буде деокупація – буде вода», – сказав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України назвав безперспективними спроби Росії, зокрема депутата Держдуми, колишнього прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в Крим.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму».