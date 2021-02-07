Кулеба: Буде деокупація Криму – буде вода
Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Абсолютно! Абсолютно жорсткі (позиції України – ред.). Буде деокупація – буде вода», – сказав Кулеба.
Раніше міністр закордонних справ України назвав безперспективними спроби Росії, зокрема депутата Держдуми, колишнього прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в Крим.
Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.
Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму».