Військовий переворот у М'янмі: викладачі та студенти приєдналися до протестів

У М'янмі викладачі та студенти приєдналися до протестів проти військового перевороту, що стався в країні у понеділок, 1 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція AFP.

Так, у п’ятницю, 5 лютого, сотні викладачів та студентів зібралися біля університету міста Янгон, де демонстрували жест протесту - підняті догори три пальці, щоб показати свою незгоду з авторитарним правлінням в країні.

Студенти скандували: "Хай живе матір Су (лідерка правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС і фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи - ред.)" та несли прапори президентської партії (НЛД),

Аун Сан Су Чжи, президента М'янми Він М'їна та інших керівників держави військові утримують під вартою з дня перевороту.

Як повідомлялося, раніше працівники медичних установ М’янми призупинили роботу на знак протесту проти захоплення влади військовими.

Вранці 1 лютого у М'янмі військові здійснили державний переворот і заарештували керівництво країни. У країні на рік запровадили режим надзвичайного стану.

Деякі країни та ЄС засудили події у М'янмі, закликали негайно скасувати надзвичайний стан та звільнити заарештованих законних представників влади.

У листопаді минулого року у М'янмі відбулися загальні вибори. Перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжи "Національна ліга за демократію". Однак військові заявили, що вважають ці вибори сфальсифікованими.

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