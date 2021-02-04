В окупованому Криму ФСБ «шиє» українці «незаконний перетин кордону»

У тимчасово окупованому Криму в так званому прикордонному управлінні російської ФСБ стверджують, що затримали громадянку України, яка намагалася потрапити на територію окупованого Криму «в обхід пункту пропуску».

Про це Укрінформ передає з посиланням на Крим.Реалії.

«Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим під час спроби незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації, - повідомляє Крим.Реалії.

Як стверджують у ФСБ, у жінки «були відсутні документи, що засвідчують особу».

Повідомляється, що жінку 1966 року народження окупанти виявили та затримали за кілька сотень метрів від російського автомобільного пункту в Армянську.

Окупанти порушили кримінальну справу за статтею про «перетин державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в'їзду в Російську Федерацію». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище затриманої у відомстві не називають, її коментарі відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ФСБ не раз затримувала громадян України при в'їзді в окупований Крим.

За даними Крим.Реалії, в Держприкордонслужбі України не раз заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані.