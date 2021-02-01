Зеленський: Якби я тоді був Президентом, ми б не пустили «зелених чоловічків» у Крим
Про це він заявив в інтерв'ю у програмі Axios, що виходить на платформі американського телеканалу HBO, повний текст якого опублікувала пресслужба глави держави в понеділок, повідомляє Укрінформ.
«І, вибачте, якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що наразі важливо створити міжнародний формат для деокупації Криму.
Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.