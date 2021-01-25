КримSOS нагадала під посольством РФ у Києві про зникнення 44 осіб

У понеділок у Києві під стінами посольства РФ пройшла 54-а за рахунком акція на підтримку жертв насильницьких зникнень на території окупованого Криму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, акція КримSOS, що проходила в рамках кампанії Find and Free, була присвячена рішенню ЄСПЛ від 14 січня 2021 року про готовність розглянути позов України проти РФ.

«Це рішення - важлива частина фундаменту для того, щоб Україна добилася справедливого покарання для тих, хто скоював злочини в Криму ... Це важливе рішення в контексті отримання компенсацій. Це дуже важливе рішення в контексті майбутньої деокупації півострова, яка буде проведена не воєнним шляхом, а дипломатичним», - сказав, відкриваючи акцію, координатор КримSOS Денис Савченко.

По его словам, «на январь 2021 года жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму являются 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены и про их судьбу ничего не известно».

Як наголосив Савченко, більш як три роки активісти виходять під будинок російського посольства, щоб заявити про жертви насильницьких зникнень у Криму, які є одним з видів військового злочину і грубим порушенням прав людини.

Читайте також: КримSOS підготувала звіт про жертв зникнень в окупованому Криму

У ході акції юрист Української Гельсінської групи з прав людини Андрій Яковлєв розповів про ті можливості, які відкриває рішення ЄСПЛ для близьких і родичів жертв насильницьких зникнень.

Він також повідомив, що у «справі Тимура Шаймарданова», який безслідно зник у Криму в 2014 році, з'явилася інформація, яка свідчить про те, що РФ не розслідувала злочин належним чином.

«Ми надали Європейському суду переконливі докази, які свідчать про те, що справа Тимура Шаймарданова належним чином не розслідувалася», - зазначив юрист.

Наприкінці акції, яка мала назву «Покарання - питання часу», команда КримSOS провела перформанс, у ході якого були зачитані пункти рішення ЄСПЛ і продемонстровані заголовки російських ЗМІ, які, відкидаючи реальність, намагалися представити рішення ЄСПЛ як перемогу РФ - матрьошки із зображенням Путіна і його «ручних» пропагандистів були посаджені в клітку.

Таким чином, заявили організатори акції, вони нагадують Росії про неминучість відповідальності і покарання за злочини в окупованому Криму.

Як повідомлялося, 1 грудня 2020 року команда КримSOS представила звіт «Насильницькі зникнення в Криму за період окупації Російською Федерацією в 2014-2020 роках».

фото, відео: КримSOS