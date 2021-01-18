Поліція у Криму прийшла до дружини політв'язня через пікет

В окупованому Криму поліція прийшла до дружини політв'язня Різи Омерова і намагалася опитати жінку через проведений нею одиночний пікет у Джанкойському районі.

Про це з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі в Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«До дружини політв'язня Різи Омерова, якому 12 січня Південний окружний військовий суд виніс обвинувальний вирок, прийшла поліція. Після затримання й арешту чоловіка у Білогірську, Севіля Омерова тимчасово проживає в селищі Азовське Джанкойського району - в будинку свого батька. Дільничний поліції намагався опитати жінку за фактом одиночного пікету, який вона провела», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Гемеджі, яка консультувала підзахисну телефоном, дільничний поліції на прізвище Литвинов намагався провести опитування Омерова.

«Вона відмовилася від дачі будь-яких пояснень, але підписала папір з посиланням на 51 статтю Конституції РФ», - повідомила адвокат.

У родині Різи й Севілі Омерова виховується четверо неповнолітніх дітей. Наймолодший народився вже після арешту батька. Під час обшуку в їхньому будинку в червні 2019 року у Севілі розпочалися передчасні пологи. Активісти, які прийшли до будинку Омерова, викликали автомобіль швидкої допомоги, щоб доставити дружину Різи Омерова в лікарню.

27 грудня 2020 року дружина політв'язня Різи Омерова вийшла з одиночним пікетом у селищі Азовське Джанкойського району Криму. Жінка стояла з плакатом «Кримські татари не терористи. Зупиніть репресії! Звільніть чоловіка».

12 січня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив фігурантів Білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» до різних термінів позбавлення волі в колонії суворого режиму: Омерова Енвера до 18 років, Джаппарова Айдера до 17 років, Омерова Різу до 13 років.