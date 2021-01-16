Новий російський закон про «наклеп» несе ще більшу загрозу свободі слова в Криму - правозахисники

Підписаний президентом РФ Володимиром Путіним закон, що посилює відповідальність за «наклеп», ще більше загрожує свободі слова в окупованому Криму.

Про це в коментарі Кримській правозахисній групі наголосила аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини Анастасія Мартиновська, передає Укрінформ.

«Найбільш небезпечними для свободи слова є два аспекти впроваджуваних змін: розширення сферу публічного наклепу і посилення покарання. Поняття наклепу в законі зазначено досить широко: поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її репутацію», - повідомила Мартиновська.

При цьому, зазначила вона, факт того, чи є певне висловлювання наклепом, встановлюватиметься окупаційними судами, які в Криму не можуть вважатися незалежними і неупередженими.

Як пояснила експерт, раніше в законі наклеп кваліфікувався як «публічний» в разі його розміщення, наприклад, на площі під час мітингу або свята, в публічно демонстрованому творі, наприклад, у книзі або коміксі, а також у матеріалах і передачах засобів масової інформації.

Нині, зазначила Мартиновська, формулювання «наклеп, вчинений публічно з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включно з мережею «Інтернет», фактично означає, що будь-яке розміщене в соцмережах або на форумі висловлювання, в якому людина, наприклад, називає особу окупантом, може стати приводом для притягнення до кримінальної відповідальності.

Більш того, наголосила вона, окупаційні суди дотримуються політики, що публічним буде будь-який пост, який потрапив до Інтернету, навіть якщо він розміщений на закритій сторінці.

Правозахисниця також попереджає, що друге доповнення до цієї частини статті про те, що наклеп «щодо кількох осіб, в тому числі індивідуально не визначених» також може спричинити покарання, зокрема, позбавлення волі на строк до двох років.

«Важливо зазначити, що в даному випадку висловлювання, яке буде розцінено як наклеп, не має бути публічним, а лише стосуватися декількох осіб. Наприклад, фраза «лідери Криму - окупанти» може бути підведена під дану статтю, оскільки вона стосується кількох осіб, хоча їх особи і не вказані чітко», - пояснила Мартиновська, зазначивши, що подібні фрази не можуть фігурувати навіть в особистому листуванні.

Як вважає експерт, описані вище зміни призведуть до значного розширення можливостей з притягнення до відповідальності за інакомислення і його висловлення, що «в більшості вдарить по незалежності ЗМІ».

«Якщо зараз притягнення журналістів до відповідальності в рамках цієї статті може призвести до штрафу або обов'язкових робіт, то після набуття чиннності змін - до двох років позбавлення волі», - акцентувала юрист.

Як повідомлялося, 30 грудня 2020 року Путін підписав закон «Про внесення зміни до статті 128-1 Кримінального кодексу Російської Федерації», який значно посилює відповідальність за наклеп в Інтернеті, ЗМІ або в публічному виступі штрафом до 1 млн руб. (383 347 грн) або позбавленням волі на строк до двох років.