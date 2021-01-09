У Криму стався вибух у приватному будинку, є постраждалі

У селі Міжводне в Чорноморському районі 9 січня стався вибух у приватному будинку, постраждало троє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на російський МНС у Криму.

«За попередньою інформацією Єдиної чергово-диспетчерської служби Чорноморського району, було встановлено, що стався удар без подальшого горіння. Зруйнована покрівля і частково стіни», – йдеться в повідомленні.

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За даними рятувальників, постраждали три людини. З травмами різного ступеня тяжкості вони були доставлені в Чорноморську центральну районну лікарню.

Фото: Krym.org (RFE/RL)