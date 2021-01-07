На Львівщині від вибуху петарди загинув чоловік
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини, передає Укрінформ.
«6 січня, близько восьмої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у парковій зоні по вулиці Замковій у місті Броди виявлене тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 30-річний житель райцентру. Також попередньо встановлено, що чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду», - йдеться в повідомлені.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Бродівського відділення поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та експерти-криміналісти поліції Львівщини.
За процесуального керівництва Радехівської міської прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування.