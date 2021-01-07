На Львівщині від вибуху петарди загинув чоловік

У парку міста Броди Львівської області виявили тіло чоловіка, який підірвався на петарді. Поліція розглядає версію самогубства.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини, передає Укрінформ.

«6 січня, близько восьмої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у парковій зоні по вулиці Замковій у місті Броди виявлене тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 30-річний житель райцентру. Також попередньо встановлено, що чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду», - йдеться в повідомлені.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бродівського відділення поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та експерти-криміналісти поліції Львівщини.

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За процесуального керівництва Радехівської міської прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування.