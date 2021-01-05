В окупованому Криму за час пандемії від COVID-19 померли 800 осіб

У тимчасово окупованому Росією Криму з початку пандемії від COVID-19 померли 800 осіб.

Як передає Укрінформ з посиланням на Крим.Реалії, "в Севастополі станом на ранок 5 січня зареєстровано 88 нових випадків захворювання COVID-19".

За даними севастопольської "влади", за добу від коронавірусу померли вісім осіб.

Всього з початку пандемії в Севастополі захворіли 7194 людини, померли 253.

У Криму станом на ранок 5 січня зареєстровано 203 нових випадки коронавірусної інфекції, померли сім пацієнтів.

В цілому у Криму і Севастополі з початку пандемії зафіксовано 33671 випадок коронавірусної інфекції.