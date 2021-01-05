На обслуговування моста в окупованому Криму Ротенбергу дали $2,78 мільйона

Компанія "Мостотрест", що належить російському мільярдерові Аркадію Ротенбергу, отримала контракт вартістю 204 млн рублів (близько $2,78 млн) на обслуговування Керченського моста.

Цю інформацію "МБХ медіа" виявило на порталі держзакупівель, передає Укрінформ.

Йдеться про послуги з утримання залізничного транспортного переходу через Керченську протоку. Мета надання послуг - гарантування безпечного і безперебійного функціонування переходу, а також забезпечення збереження майнового комплексу.

Як зазначається, компанія Ротенберга проводитиме огляд і утримання підмостової, навколомостової зони та берегових укріплень. Також у рамках контракту передбачається проведення водолазного обстеження підводної частини опор і пальової основи.

Договір розрахований на півроку — з 1 січня по 30 червня 2021 року. "Мостотрест" був єдиним учасником тендеру.

У жовтні видання "Проєкт" повідомляло, що "Мосторест" посів перше місце серед найбільших приватних підрядників у Москві за десять років роботи Сергія Собяніна на посаді мера столиці.

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За інформацією "Проєкту", "Мостотрест" розпочав отримувати контракти від московського уряду у 2011 році з реконструкції розв'язки МКАД і Ленінградського проспекту за 4,8 млрд рублів. Наступного року фірма отримала найбільший на той момент контракт Управління дорожньо-мостового будівництва міста. Так, за 121 млрд рублів вона повинна була побудувати частину Північно-Західної хорди та декілька розв'язок із МКАД у найближчих районах.