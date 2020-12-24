Нова ЛЕП на Півдні України важлива для реінтеграції Криму – Укренерго

Нова повітряна лінія електропередачі 750 кВ Запорізька АЕС — підстанція "Каховська" є важливим проєктом для реінтеграції Криму після його визволення.

Про це заявив на Херсонщині директор з інвестицій Укренерго Олег Павленко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«За наявності цього проєкту ми повністю готові приймати Крим назад з точки зору розбудови інфраструктури з передачі електроенергії», - сказав Павленко.

Своєю чергою директор з експлуатації та розвитку мережі Укренерго Олексій Брехт зазначив, що цей проєкт свого часу передбачав будівництво додаткової лінії 330 кВ Каховська – Західнокримська підстанція.

Він також підкреслив, що наразі всі зв’язки, які йдуть на Крим, фізично розділені - на лініях електропередачі демонтовані ділянки проводу, причому як з материкової України, так і на тимчасово окупованій території.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Херсонщину з робочою поїздкою відвідав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він ознайомився із новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі України – підстанцією 750 кВ «ЗАЕС – ПС «Каховська».

Лінія електропередачі Запорізька АЕС - ПС "Каховська" стане частиною інфраструктури для експорту електроенергії до Європейського Союзу після синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E.