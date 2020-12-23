Шмигаль завтра їде на Херсонщину
Укрінформ
24 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль перебуватиме з робочою поїздкою у Херсонській області, де ознайомиться з новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.
«24 грудня Херсонщину з робочою поїздкою відвідає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль», - йдеться у повідомленні.
У рамках поїздки Шмигаль ознайомиться із новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі України – підстанцією 750 кВ «ЗАЕС – ПС «Каховська».
Після огляду енергооб’єкта відбудеться спілкування з представниками ЗМІ.