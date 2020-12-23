Шмигаль завтра їде на Херсонщину

24 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль перебуватиме з робочою поїздкою у Херсонській області, де ознайомиться з новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА. «24 грудня Херсонщину з робочою поїздкою відвідає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль», - йдеться у повідомленні. У рамках поїздки Шмигаль ознайомиться із новим енергооб’єктом в об'єднаній енергетичній системі України – підстанцією 750 кВ «ЗАЕС – ПС «Каховська». Читайте також: У Запорізькій області ввели в експлуатацію нову лінію електропередач Після огляду енергооб’єкта відбудеться спілкування з представниками ЗМІ.