У Запорізькій області ввели в експлуатацію нову лінію електропередач

Нову повітряну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – підстанція «Каховська» введено в експлуатацію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу НАЕК «Енергоатом».

“23 грудня на майданчику Запорізької АЕС відбулася офіційна церемонія введення в експлуатацію нової повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – підстанція «Каховська» завдовжки 186 км. Реалізація цього масштабного інвестиційного проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго»”, - йдеться в повідомленні.

Лінію урочисто відкрив т. в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. На церемонії також був присутній новообраний мер міста Енергодар Дмитро Орлов.

За даними пресслужби, ЛЕП Запорізька АЕС – підстанція «Каховська» значно поліпшить якість електропостачання для жителів і промислових підприємств Херсонської та Одеської областей, а також вивільнить «замкнені» потужності Запорізької атомної електростанції, знявши з неї всі мережеві обмеження.

Також підкреслюється, що після завершення ремонтних робіт на 5-му енергоблоці Запорізька АЕС зможе видавати в мережу максимум своєї потужності. Відтак всі шість енергоблоків ЗАЕС, працюючи на повну потужність (6 тис МВт), дадуть можливість підвищити надійність енергопостачання у південній частині Об’єднаної енергосистеми України, оскільки транзит електроенергії здійснюватиметься безпосередньо від джерела генерації.

До того ж, додали в Енергоатомі, повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС – підстанція «Каховська» допоможе перерозподілити електроенергію, яку виробляє ЗАЕС, та створить можливості для маневру без зниження потужності, а в перспективі ця ЛЕП матиме важливе значення при синхронізації української енергосистеми з європейською.

Перед урочистим відкриттям повітряної лінії Запорізька АЕС – підстанція «Каховська» Котін та учасники заходу відвідали енергоблок №5 Запорізької АЕС, на якому наразі завершуються роботи з продовження терміну експлуатації. Всі інженерні роботи відбуваються за графіком, на станції очікують на додаткову перевірку стану виконання робіт з боку інспекторів Держатомрегулювання, поінформували в Енергоатомі.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Складається із шести енергоблоків. Із 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 23%.

Фото: Енергоатом