Запорізька АЕС вперше в історії вийде на свою повну проєктну потужність - глава Енергоатома

У січні наступного року Запорізька атомна електростанція вперше у своїй історії вийде на повну проєктну потужність у 6000 МВт.

Про це очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив під час робочої поїздки на ЗАЕС 23 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу держкомпанії.

Це відбудеться після завершення планового ремонту на енергоблоках ЗАЕС та завдяки введенню в експлуатацію лінії електропередачі 750 кВ від Запорізької АЕС до підстанції «Каховська», повідомив керівник компанії.

Він зазначив, що на енергоблоці №5 ЗАЕС добігає кінця плановий середній ремонт, під час якого виконано регламентні та надрегламентні роботи, спрямовані на підвищення безпеки енергоблока.

«На завершальній стадії процес продовження терміну експлуатації енергоблока. Усі заходи виконуються згідно з графіком. Тож ми впевнені, що вже у січні 2021 року на найбільшій АЕС Європи – Запорізькій – в роботі будуть всі шість енергоблоків-мільйонників», – сказав Котін.

Читайте також: Укренерго погодило збільшення виробництва електроенергії атомними станціями

За його словами, це має велике значення не лише для підвищення надійності енергопостачання у південній частині Об’єднаної енергосистеми України, але й для майбутньої синхронізації ОЕС з європейською мережею ENTSO-E.

Додаткову перевірку стану виконання необхідних заходів для можливості подовження експлуатації енергоблока №5 проводитиме інспекція Держатомрегулювання, після чого буде отримано відповідну ліцензію регулятора, зазначили в Енергоатомі.

Як повідомлялося, 23 грудня на майданчику Запорізької АЕС запрацювала нова лінія електропередачі до підстанції «Каховська» протяжністю 186 км. Цей масштабний інвестиційний проєкт Енергоатом реалізував спільно з НЕК «Укренерго».

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі, зі встановленою потужністю 6000 МВт. Налічує шість енергоблоків. Із 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 23%. Водночас через недостатню пропускну спроможність трьох діючих ЛЕП Запорізька АЕС могла видати максимум 5300 МВт замість можливих 6000 МВт.

Фото: Енергоатом